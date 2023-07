Riksadvokaten anker frifinnelsen av politimannen på Kongsberg

Spesialenheten har i dag informert partene om at påtalemyndigheten anker Buskerud tingretts dom 7. juli 2023, skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

Forsvarer John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma sier til NRK at saken handler om et viktig spørsmål om maktbruk under politiets tjenesteutøvelse.

De er imidlertid av den oppfatning at tingrettens dom er svært grundig og riktig.

– Retten frifant vår klient både for straffe- og erstatningsansvar fordi de fant at tjenestehandlingene til politimannen var innenfor rammene av det som er lovlig for en politimann.

Etter ordre fra riksadvokaten vil det bli inngitt en fullstendig anke. Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uka.