RIA: Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja dømt til 15 års fengsel

Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja er dømt til 15 års fengsel in absentia, melder det russiske nyhetsbyrået RIA.

Hun var blant annet tiltalt for høyforræderi, konspirering for å gripe makten og for å ha startet og ledet en ekstremistorganisasjon.

Tikhanovskaja har de siste årene levd i eksil. Hun overtok rollen som opposisjonsleder etter at ektemannen hennes, Sergej Tikhanovskij, ble fengslet før valget i 2020. Han ble året etter dømt til 18 års fengsel.

(NTB)