Ria: Krim-brua ble midlertidig stengt

Krim-brua ble mandag kveld midlertidig stengt og luftalarm kunne høres ved brua, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Ria. Ria viser til russiske, militære kilder.

Brua, som går over Kertsjstredet, forbinder den okkuperte Krim-halvøya med det russiske fastlandet. Brua har vært angrepet og delvis ødelagt to ganger av Ukraina. Første gang var i oktober i fjor. Siste angrep var mandag denne uka da et av kjørefeltene ble ødelagt i to droneeksplosjoner. To mennesker ble drept.

Brua ble bygget av Russland etter at landet okkuperte Krim-halvøya i 2014, og er viktig for transport av russiske varer og krigsmateriell. Brua ble åpnet av president Vladimir Putin i 2018, og er kalt et prestisjeprosjekt for ham.

Det russiske nyhetsbyrået Tass meldte 10 minutter senere at trafikken over brua kunne gjenopptas.