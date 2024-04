Reuters: Trump har stilt garanti for gigantbeløp

Tidligere president Donald Trump har stilt garanti for 175 millioner dollar i en sivilsak og unngår at eiendeler beslaglegges.

Beløpet tilsvarer om lag 1,9 milliarder norske kroner.

Pengene skal dekke kausjon for boten på 454 millioner dollar, nær 5 milliarder kroner etter dagens kurs, som Trump har fått utsatt.

Trump fikk boten for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.