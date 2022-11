Reuters: To eksplosjoner i Kyiv

To eksplosjoner kunne høres i Kyiv torsdag, og det ble sett røyk over byen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Eksplosjonene kom etter at det hadde gått flyalarmer over hele Ukraina, i timene etter at president Volodymyr Zelenskyj holdt en videotale til G20-møtet på Bali.

Ifølge ordføreren i Kyiv skal det være to boligblokker som er truffet, melder Reuters.

«Russland svarer på Zelenskyjs kraftige tale på G20-møtet med et nytt rakettangrep. Er det noen som virkelig tror at Kreml ønsker fred? De vil ha lydighet. Men til syvende og sist taper terrorister alltid, skriver stabssjefen for administrasjonen til Ukrainas president på Twitter.