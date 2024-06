Reuters: Russiske angrep mot Kyiv

Natt til onsdag var det flere russiske angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv, skriver Reuters.

Innbyggere i området skal ha hørt flere eksplosjoner i Kyiv, og i områdene rundt, ifølge nyhetsbyrået.

Ukrainsk luftvern er aktivert for å slå tilbake et russisk luftangrep. Luftvernsirener ble utløst over hele landet like etter klokken 2 natt til onsdag.