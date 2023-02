Reuters: Nytt jordskjelv i grenseområdet Tyrkia og Syria

Det har vært et nytt jordskjelv i grenseområdet Tyrkia-Syria mandag ettermiddag. Skjelvet målte 6,3, opplyser det seismologiske senteret for Europa og Middelhavet (EMSC). Vitner sier til Reuters at flere bygninger er skadd i byen Antakya. De forteller også at representanter for myndighetene løper rundt og sjekker personer i byen.

Skjelvet kunne også kjennes i Egypt og Libanon.