Reuters: IS sier de står bak angrep

IS sier ifølge Reuters at de står bak angrepene ved flyplassen i Kabul torsdag. Ifølge nyhetsbyrået hevder terrorgruppen at de utførte bombeangrepene i en melding på deres konto på meldingstjenesten Telegram.

Det amerikanske forsvarsdepartementet bekreftet rett etter klokken 21 at tolv soldater ble drept og 15 ble såret i terrorangrepet i Kabul. De antar IS står bak.

– To selvmordsbombere som vi antar var fra IS, detonerte to bomber. De ble etterfulgt av IS-krigere som åpnet ild, opplyste general Kenneth McKenzie, kommandør ved USAs sentralkommando, på et pressetreff torsdag.