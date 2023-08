Reuters: IS bekrefter at terrorgruppens leder er død

Nyhetsbyrået Reuters skriver at terrorgruppen IS bekrefter at deres leder er død.

Det er en talsperson for gruppen som bekrefter dødsfallet til leder Abu Hussein al-Husseini al-Quarashi i en udatert video på Telegram, ifølge nyhetsbyrået.

Samtidig annonserer IS at Abu Hafs al-Hashimi al-Quarashi er oppnevnt som ny leder for gruppen.

Den forrige lederen er blitt meldt død flere ganger. I februar rapporterte irakisk presse at militæret i Irak hadde drept ham i en operasjon i Anbar-ørkenen.

I april sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at deres etterretningstjeneste hadde sporet ham opp og drept ham.