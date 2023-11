Reuters: Har nådd inn til innesperrede gruvearbeidere i India

Redningsarbeidere har gravd seg frem til de innesperrede gruvearbeiderne i India, melder Reuters.

De er med det klare til å frakte arbeiderne ut.

Tidligere tirsdag sa indiske myndigheter at de bare var fem meter unna å nå igjennom til de 41 arbeiderne som har sittet innesperret i over to uker.

Mye av utgravingen har foregått for hånd.

– Vi forventer at redningsoperasjonen er ferdig snart, sa Pushkar Singh Dhami, sjef for Uttarakhand-staten, tidligere tirsdag.

Den 4,5 kilometer lange gruvegangen kollapset tidlig om morgenen 12. november. Siden har det blitt fraktet mat og medisiner inn til de 41 arbeiderne mens utgravingen har pågått.