Reuters: Funn av to omkomne etter luksus-yacht gjekk ned

Italienske redningsdykkarar har funne to kroppar inne i vraket av luksus-yachten som gjekk ned utanfor Sicilia denne veka. Det skriv Reuters.

15 av dei 22 om bord overlevde ulykka, medan ein vart stadfesta død like etter. Seks personar har vore sakna, men no er kroppane til to av dei funnen.