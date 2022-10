Reuters: 17 drept i angrep mot byen Zaporizjzja

Minst 17 mennesker er drept i et angrep mot industribyen Zaporizjzja i natt, opplyser lokale myndigheter til nyhetsbyrået Reuters.

Guvernør Oleksandr Starukh i Zaporizjzja fylke sa tidligere natt til søndag at et høyhus i byen ved samme navn var blitt truffet i et angrep.

Avisen Kyiv Independent siterte ham da på at det var ofre, men han oppga ingen tall. (NTB)