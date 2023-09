Rettssak om fryst Krekar-konto utsatt igjen

Saken mot Sandnes Sparebank utsettes for tredje gang. Rettssaken skulle startet i Hordaland tingrett i Bergen onsdag 4. oktober. Den blir nå utsatt igjen fordi statsadvokaten som skulle være aktor i saken ikke kan stille.

– Det er uheldig ikke minst for de involverte og berørte medarbeiderne som opplever saken som en stor personlig belastning. Det oppleves som en ytterligere belastning at saken blir utsatt igjen og at de ikke blir ferdige med den, sier advokat Gunnar Holm Ringen i Advokatfirmaet PwC som representerer Sandnes Sparebank.

PST gav Sandnes Sparebank en bot million kroner i november i 2021, fordi de mente banken ikke var raske nok til å fryse en bankkonto med navnet til mulla Krekar. Pengene var samlet inn av hans familie for å dekke advokatutgifter i Italia, men fordi Krekar står på FNs terrorliste er det innført sanksjoner mot ham. Det er disse sanksjonene PST mener banken ikke har fulgt opp godt nok.

Banken avviser at de har gjort noe galt og nektet å betale boten. Derfor endte saken i retten.

Etter at rettssaken som skulle gå i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes hadde startet, ble den stoppet fordi hele tingretten ble funnet inhabil. En tidligere juridisk direktør i Sandnes Sparebank var nemlig konstituert som dommer i tingretten.

I sommer skulle saken startet på nytt i Bergen, men da ble den utsatt fordi det manglet dommer. Når blir den altså utsatt for tredje gang.

Advokat Gunnar Holm Ringen sier de nå vil be om at saken flyttes tilbake til Sandnes fordi dommeren som gjorde tingretten inhabil ikke jobber der lengre.