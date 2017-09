Retten: Cappelen betalte for gården

Heger viser til at den danske håndverkeren som hadde ansvaret for oppussingen døde før etterforskningen startet. Heger sier det er bevist utover enhver rimelig tvil at en av mennene i Cappelens nettverk jobbet på gården til Jensen.

Cappelen hyret inn og betalte vedkommende. Retten mener Cappelen har utarbeidet, og Jensen har mottatt, en falsk kvittering på rørleggerarbeid.

– Det er ikke avgjørende om de har fått betaling. Det avgjørende er om Jensen visste at han fikk en betydelig verdi av Cappelen.

– Retten finner det bevist at Jensen fullt ut var innforstått med at Cappelen skulle betale for alt på gården.