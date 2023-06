Representantenes hus stemte for å godkjenne forslag om heving av gjeldstaket

Et flertall i Representantenes hus i den amerikanske kongressen stemte onsdag for å godkjenne et lovforslag for å heve landets gjeldstak.

Nå skal forslaget behandles i Senatet. Forslaget må godkjennes før 5. juni, som er fristen for når finansdepartementet ikke lenger har midler til å betale nasjonens gjeld.

Hvis det skjer, kan det utløse økonomisk krise i USA, som kan gi videre gjengklang i andre lands økonomier.

(NTB)