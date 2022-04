Renate Reinsve skal spille i ny film

Den norske skuespilleren skal spille mot Lily-Rose Depp og Jung Hoyeon i filmen «The Governesses» skriver Variety.

Jung er mest kjent fra Netflix-serien «Squid Game», hvor hun spilte Kang Sae-byeok, mens Depp har spilt i filmer som «The Idol».

Ifjor vant Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes for rollen i «Verdens verste menneske».

Filmen skal regisseres av Joe Talbot, og vil bli produsert av filmselskapet A24.

Filmen skal spilles inn i Spania, og skal handle om tre guvernanter som starter et opprør i husholdningen deres.