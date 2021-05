Rema-sjef slutter etter uenighet

Trond Bentestuen slutter som administrerende direktør i Rema 1000. Bentestuen gir seg som Remas toppsjef etter uenighet om retningen videre. Det melder selskapet selv i en pressemelding. Tom Kristiansen tar over stillingen fra og med 18. mai.

«Selv om vi nå avslutter vårt samarbeid, vil jeg understreke at vi skilles som venner, og at Trond er en flott fyr som vi heier på og ønsker all lykke videre», opplyser styreleder i Rema 1000, Ole Robert Reitan.