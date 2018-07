Rekordstort jordbærsalg

Kunder hos Norgesgruppen-butikkene her i landet har kjøpt over 1000 tonn jordbær så langt i år. Det er dobbelt så mye som på samme tid i fjor, skriver Nationen. Samtidig melder bønder at sesongen snart er over på grunn av den sterke varmen og tørken.