Rekordsterk boligprisvekst i januar

Boligprisene i Norge steg med 4,8 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,1 prosent, viser nye tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no.

Dermed har boligprisene steget med 6,8 prosent det siste året.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier i en pressemelding at det er normalt at boligprisene stiger mye i januar, men at årets oppgang er den sterkeste i «boligprisstatistikkens historie». Oppgangen skjer i hele landet.

Lauritsen sier oppgangen må sees i sammenheng med at det få boliger ute i markedet, sammenlignet med tidligere i år. Lauridsen sier den nye avhendingsloven, som trådte i kraft ved nyttår, har skapt en «flaskehals» i boligmarkedet.

– Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar, sier Lauridsen.

Den nye avhendingsloven innebærer at det er slutt på at boliger selges «som den er». Det skjerper kravene til boligselger når det gjelder å opplyse om mulige feil og mangler. Samtidig kan ikke kjøpere lenger kreve erstatning for forhold som er beskrevet i prospekt og tilstandsrapport.

I januar ble det solgt 5.416 boliger i Norge, noe som er 22,0 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.