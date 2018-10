Rekordmange nye medlemmer til KrF

De siste par ukene har Kristelig Folkeparti fått over 300 nye medlemmer bare i Rogaland. På landsbasis har KrF fått over 2000 nye medlemmer på drøyt to uker, etter at partileder Knut Arild Hareide rådet til regjeringssamarbeid med Ap og Sp.