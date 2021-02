Rekordmange melde for ruskøyring

Aldri før er fleire blitt melde for ruskøyring. Ein stor del er unge sjåførar. – Auken vi ser er ikkje bra, seier Henrik Sunde, kommunikasjonsrådgjevar i Ung i Trafikken. Sjefen for UP i Noreg utelukkar ikkje at koronasituasjonen kan vera ei årsak.