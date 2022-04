Rekordhøyt jordbrukskrav

Bøndene krever totalt 11,5 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Av dette er 2,4 milliarder kroner kompensasjon for kostnadsøkninger. Kravet ble overlevert Landbruks- og matdepartementet onsdag formiddag. Kompensasjon for de høye gjødselkostnadene er ifølge bondelagslederen helt nødvendig for å sikre årets matproduksjon.