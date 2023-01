Rekordhøge tal for ruspåverka køyring

Aldri før har fleire blitt stansa for ruspåverka køyring, skriv organisasjonen Rusfri Trafikk i ei pressemelding. Ferske tal frå UP skal vise at 11.651 bilførarar blåste til raudt i 2022.

Samanlikna med 9706 bilførarar i 2021, er dette ein oppgang på 20 prosent.

– At tala er historisk høge, er både urovekkande og skuffande. Samtidig veit vi at det køyrast rundt 200 000 km berre i alkoholrus kvar dag, så det reelle talet er nok endå høgare, seier generalsekretær i Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.