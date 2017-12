Rekordår for norsk fiskeeksport

2017 var tidenes eksportår for norske fiskeoppdrettere. Når nyttårsrakettene fyres opp har Norge eksportert fisk for hele 100 milliarder kroner. – Vi kan se tilbake på et fantastisk år, sier markeds- og investeringssjef i Biomega, Piotr Wingaard.