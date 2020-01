Rekord for norsk sjømateksport

Norge solgte fisk og andre sjømatprodukter til utlandet for 107,3 milliarder kroner i 2019. Det viser ferske tall fra Norges sjømatråd. Det betyr at fjoråret ble et rekordår. Laksen stod for 72,5 milliarder av eksporten, noe som utgjør 68 prosent.