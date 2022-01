Regjeringen vil øke strømstøtten

Regjeringen vil at staten skal ta en større del av strømregninga.

I dag ble regjeringen ferdig med en ny strømpakke som skal gjelde for fra januar og til og med mars.

– Den sikringsordningen vi la frem i desember ga tilbake igjen 55 prosent over 70 øre, den øker vi nå slik at folk i januar, februar og mars får igjen 80 prosent av det over 70 øre, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen til NRK.

Samlet koster strømpakken fra desember og den nye 8,9 milliarder kroner. Økningen fra 55 til 80 prosent støtte utgjør to milliarder kroner, skriver VG, som omtalte saken først.