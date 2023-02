Regjeringen snur – tar ikke like mye fra kraftkommunene

I fjor høst varslet regjeringen at den ville holde tilbake 3 milliarder kroner i rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner som har store kraftinntekter på grunn av de høye strømprisene.

Nå blir dette budsjettkuttet mindre enn forutsatt.

Årsaken er at strømprisene er langt lavere enn anslaget i statsbudsjettet på 2 kroner. Dermed vil ikke kraftkommunene tjene like mye som forutsatt på de høye strømprisene.

NRK kjenner til at det i dag vil bli sendt et brev til alle berørte kommuner og fylkeskommuner med beskjed om at lavere strømpriser vil gi lavere nedtrekk i rammetilskudd.

– Dette er svært gledelig for både folk, bedrifter og mange kommuner i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Han sier kommunene fortsatt forventes å bidra ekstra i en situasjon med store merinntekter på grunn av høye strømpriser.

– Men trekket må stå i et rimelig forhold til de merinntekter man faktisk kan realisere, sier Gjelsvik.

Arbeiderpartiets Lene Vågslid sier ordførerne i vannkraftkommunene har etterlyst denne avklaringen fra regjeringen.

– Vi har lyttet til kommunene. Dette trekket av ekstraordinært høye inntekter må bli så riktig som mulig. Vi kan ikke basere et trekk basert på for høy spotpris, sier Vågslid.

Det nye årsanslaget vil bli basert på strømprisen så langt i 2023 samt terminpriser for resten av året. Gjelsvik sier det vil kunne bli foretatt enda en justering av trekket i rammetilskuddet i forbindelse med det som kalles nysalderingen av budsjettet for 2023, som skjer i desember.