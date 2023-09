Regjeringen kutter barnehageprisen til 2000 kr

- Dette er en viktig dag for regjeringen. Vi lanserer i dag et velferdsløft for hele landet som skal komme barnefamilier til gode fra nord til sør, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre har sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tirsdag møtt opp i St. Olavs barnehage i Sarpsborg for å fortelle om kuttet.

Statsministeren sier regjeringen i kommuner med befolkningsnedgang vil sette barnehageprisen ned til 1500 kroner.

Vedum sier de økte inntektene fra grunnrenteskatten i fjor har muliggjort å senke prisen på barnehageplasser.

Regjeringen har allerede gjort barnehage gratis for barn nummer tre i barnehage og oppover. Siden det i tillegg er søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, vil den maksimale prisen en familie må ut med for barnehage – uansett hvor mange barn de har i barnehage samtidig – bli på 3400 kroner i måneden med de nye prisene, skriver NTB.