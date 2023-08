Regjeringen gir grønt lys til byggestart for NTNUs nye campus

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen foreslår å bevilge 178 millioner kroner for å komme i gang med samlingsprosjektet av campus på NTNU i Trondheim i 2024.

– Så vil vi gå til Stortinget og be om at det gjennomføres med en ramme på 6,6 milliarder kroner, sier Støre på en pressekonferanse ved NTNU i dag.

– Vi starter i 2024, og vi legger veien trinnvis frem til 2030, da dette skal stå klart.

Solberg-regjeringen ga høsten 2020 grønt lys til prosjektet som skulle samle NTNUs hovedcampus på ett sted i Trondheim, nærmere bestemt ved Gløshaugen. Det hadde da en kostnadsramme på 12 milliarder kroner.

I fjor sommer ble det klart at dagens regjering halverte budsjettet for NTNUs nye campus fra 12 til 6 milliarder kroner, etter at de hadde varslet at de ville spare inn i flere store statlige byggeprosjekter.