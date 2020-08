Regjeringen endrer fraværsreglene

Regjeringen foreslår endring i fraværsreglene til 1. november på videregåendeskoler på grunn av koronasituasjonen. Gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18 år, og med foreldrebekreftelse for de under 18 år, skriver kunnskapsdepartementet.