Regjeringen dropper AstraZeneca

AztraZeneca-vaksinen tas helt ut av vaksineprogrammet. Det sier Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag kveld. Janssen-vaksinen blir foreløpig ikke tatt ut men er satt på pause, men skal vurderes for frivillig bruk.

De kom mandag med en anbefaling om at Janssens koronavaksine skulle tas ut av selve vaksinasjonsprogrammet, men åpnet for at personer under visse kriterier likevel kunne ta vaksinen. Det var imidlertid uenighet innad i utvalget om hvilke kriterier som burde gjelde.

Mandag anbefalte Vorland-utvalget at begge vaksinene burde fjernes fra vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet har også anbefalt dette.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp, lave blodplatenivåer og blødninger hos personer som har fått vaksinen.