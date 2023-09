Regjeringa set av milliardar til bygg og utstyr i skulane

Regjeringa vil gi 8 milliardar kroner over åtte år over statsbudsjettet for å hjelpe kommunane med utstyr til ein meir praktisk og variert skule.

Forslaget er ei ordning der kommunar som gjer varige investeringar i skulen, skal få kompensert rentene. Det kan omfatte ombygging av skulebygg og investeringar i spesialrom som laboratorium, sløydsalar og bibliotek.