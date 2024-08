Regjeringa la fram forslag til ny abortlov

Regjeringa stadfestar at dei vil forslå å utvide dagens grense for sjølvbestemt abort frå 12 til 18 veker.

– Dette er i tråd med praksisen i dag. Det er nesten ingen som får avslag på søknadar om abort etter veke 12, sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) då han la fram forslaget fredag.

Regjeringa foreslår også at fostertalsreduksjon skal bli rekna som abort, og at mor kan avgjere dette fram til veke 18.

Dei foreslår også å redusere talet på nemnder frå 23 til 5–10 fagleg samansette nemnder.

Statsrådane frå Senterpartiet har teke dissens på to punkt i forslaget. Dei ønsker ikkje å utvide grensa for sjølvbestemt abort og at fostertalsreduksjon skal bli rekna som abort.