Regjeringa frys forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

Regjeringa frys forskings- og utdanningssamarbeidet med Russland, kjem det fram i ei pressemelding fredag.

− Ansvaret for den alvorlege situasjonen i Europa ligg hos russiske styresmakter, og åtaket på Ukraina må også få konsekvensar for forsknings- og utdanningssamarbeidet, seier forsknings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Derfor suspenderer me all dialog med russiske myndigheter, og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner bli lagt på is.