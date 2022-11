Regjeringa auker klimamålet til 55 prosent

Neste veke reiser regjeringa til klimatoppmøtet COP27 i Egypt. Nå auker regjeringa Noregs klimamål til å kutta 55 prosent innan 2030.

I fjor reduserte Noreg klimagassutspella sine med 0,7 prosent fra 2020, som er 4,7 prosent lågare enn i 1990.

– Dagens innmeldte klimamål ligg an til å skape 2,5 grader oppvarming viss ikkje fleire land auker sine klimamål og gjer meir for å nå dei, seier statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringa si pressekonferanse før klimatoppmøtet.

– Dit kan me ikkje koma. Dei er ikkje tilstrekkelege. Derfor er me nøydd til å gjera meir, seier Støre.

Regjeringa auker derfor Noreg sitt klimamål, som seier kor mykje Noreg skal kutta av utslepp.

– Vi melder inn til FN 55 prosent. Dermed er det ikkje lenger 50 til 55, men det er 55.

Noreg sto inntil i dag ikkje på lista over land som hadde oppdatert sine offisielle utsleppsmål det siste året.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) seier at eit slikt klimamål dreiar seg om ei strukturell omdanning i heile økonomi, som vil krevja ein innsats i alle sektorar.

– Kort sagt, me skal gå frå fossil til fornybar i alle sektorar. Me skal gå frå bruk og kast, frå ein linjer til ein sirkulær økonomi, og den skal også ta meir vare på naturareal, slik at me beveger oss mot netto null via 55 prosent, seier Eide.