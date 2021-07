Redusert straff for dømt 20-åring

Etter en ankesak har Gulating lagmannsrett redusert straffen for en 20-åring fra Sandnes som ble dømt for nettvoldtekter mot fire jenter under 14 år. I tingretten ble mannen dømt til sju års fengsel.

Lagmannsretten fant også mannen skyldig, men straffen ble redusert til fem års fengsel. Halve straffen gjøres i tillegg betinget med en prøvetid på tre år, skriver Stavanger Aftenblad.