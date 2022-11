Redningsaksjon ved Kreta etter nødanrop fra båt med hundrevis om bord

Den greske kystvakten har iverksatt en redningsaksjon sørvest for Kreta etter å ha mottatt nødanrop fra en fiskebåt som antas å ha opptil 500 mennesker om bord.

Det er kraftig vind i området, noe som gjør redningsarbeidet vanskelig, forteller en talsperson for den greske kystvakten til AFP.

Nødanropet kom kort tid etter midnatt. To lasteskip, et tankskip og to italienske fiskebåter hjelper til i redningsaksjonen, ifølge kystvakten.

(NTB)