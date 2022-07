Redningsaksjon ved fjellet Hesten i Sunndal

Det pågår en redningsaksjon i Sunndalen der fire personer sitter fast i bratt området nordøst på et fjell som heter Hesten.

– Vi har et redningshelikopter fra Ørlandet på stedet er nå, som først var på et redningsoppdrag for å hente ut to klatrere som satt fast i Store Venjetind i Rauma, forteller Per Åge Ferstad, operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Politiet fikk melding om de fire ved Hesten rundt klokken 0030 natt til søndag.

Vi har vært i kontakt med dem, og de har holdt seg i ro på stedet og ivaretatt sin egen sikkerhet. Vi er ferd med å få dem ut av ut området nå, sier Ferstad.