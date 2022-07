Redningsaksjon i Stryn

Redningshelikopter, politiressurser og frivillige ble kalt ut etter at to nederlandske turister på fjelltur i Stryn fikk problemer i terrenget.

Ved 21.30-tiden opplyser politiet at de to har kommet seg trygt ned fra fjellet. De skal være i ok fysisk form, og trenger ikke helsetilsyn.