Redningsaksjon etter at gutt falt i brønn

Redningsmannskaper i Marokko kjemper mot klokka for å få opp fem år gamle Rayan, som falt ned i en 32 meter dyp brønn tirsdag. Aksjonen har skapt engasjement i hele Nord-Afrika.

Hundretusener av marokkanere og folk fra nabolandene sitter klistret til direktevisninger av redningsaksjonen. Emneknaggen #ReddRayan på arabisk har gått viralt i sosiale medier i hele regionen.

Arbeidere forsøker å grave ut et ekstra hull ved siden av den smale brønnsjakten slik at redningsmannskaper kommer seg ned. De har kommet 27 meter ned, og håper å grave ut de siste fem meterne i løpet av noen timer. Brønnen skal være mindre enn 45 centimeter i diameter, og man frykter at hvis man gjør den videre kan hele brønnen rase sammen.

– Barnet vil snart bli reddet. Våre hjerter er med familien, og vi ber om at han er tilbake hos dem så snart som mulig, sa myndighetenes talsmann Mustapha Baitas torsdag kveld. (NTB)