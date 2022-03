Redaksjonskomitéen i Oslo SV går inn for Nato-medlemskap

Redaksjonskomitéen i Oslo SV går enstemmig inn for Nato-medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina.

Deres innstilling til årsmøtet i Oslo SV er følgende:

«Den russiske invasjonen av Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Oslo SV mener at det beste ville være en ny forsvarsallianse uten stormakter, men så lenge dette ikke er realistisk i overskuelig framtid, er medlemskap i NATO den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en bred debatt om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fram mot neste landsmøte. Landene i Europa må forplikte seg til samarbeid for fred og demokrati.»

Instillingen vil bli stemt over søndag ettermiddag.