Raymond Johansen krever svar

Raymond Johansen reagerer kraftig etter at NRK omtalte at statssekretær ved SMK, Peder Egseth, var i kontakt med Molde-ordføreren før han kritiserte Oslos koronahåndtering. – Nå forventer jeg at Erna Solberg går ut og avklarer: Handlet statssekretæren i forståelse med statsministeren eller ikke?, sier Johansen til NRK.