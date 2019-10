Ras ved Preikestolen

Det har gått et stort ras ved Fantahålå langs nordsiden av Lysefjorden ved Preikestolen i Rogaland. Raset gikk like over klokken 15 søndag ettermiddag, skriver Stavanger Aftenblad. Raset utløste en stor støvsky. Ingen er tatt av raset.