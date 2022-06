Ras over vei og jernbane i Trøndelag

Det gikk torsdag kveld flere ras i Meådal i Stjørdal kommune i Trøndelag. Et større ras gikk over Meråkerbanen, mens to mindre ras gikk over E14, opplyser operasjonsleder Bjørnar Gaasland i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Meråkerbanen er stengt for all togtrafikk intill videre, mens E14 er åpen for trafikk.

– Det er en god del gjørme i veien, men det er mulig å passere, sier Gaasland.