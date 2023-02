Raquel Welch er død

Filmstjernen Raquel Welch er død, 82 år gammel. Welch slo gjennom som et sexsymbol på 1960-tallet. Det opplyser hennes manager, ifølge AFP.

TMZ skriver at hun døde etter kort tids sykdom.

Hennes mest kontroversielle rolle var der hun spilte Myra Breckinridge, en trans heltinne. Hennes mest kjente film var «One Million Years BC» fra 1969.

I 1974 vant hun en Golden Globe for beste film i en musikalsk komedie for «The Three Musketeers» (1973).