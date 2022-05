Rapport: Stadig flere står uten fastlege

Kapasiteten i fastlegeordningen blir stadig dårligere, og i fjor ble det flere innbyggere som sto uten fastlege, viser årsrapporten for allmennlegetjenesten.

– Den lave rekrutteringsveksten og tiltakende reduksjon i totalkapasitet i fastlegeordningen understreker alvoret i situasjonen. Vi deler bekymringen til fastlegene om at ordningen er under et stort press. Når en pasient følges av en lege over tid, vet vi at kontinuiteten bidrar til god kvalitet på helsetjenestene. Dette sikres i dag gjennom fastlegeordningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

I mars i år sto nær 150.000 nordmenn uten fastlege. Rapporten fastslår at de mest sårbare pasientene er de som rammes mest av en svekket allmennlegetjeneste.

Guldvog sier at det arbeides med å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt for de unge legene, i tillegg til at det er viktig å beholde de allerede etablerte fastlegene.

– Kompetansen og kontinuiteten fra erfarne fastleger er viktig både for den enkelt pasient, men også for de ferskere legene som skal ha veiledning. Det er vist at det å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død, sier Guldvog.