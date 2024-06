Rapport: Hjemmeskole under pandemien forsterket forskjeller

Hjemmeundervisningen under pandemien forsterket eksisterende forskjeller blant norske elever, og sårbare elever ble spesielt påvirket, viser en ny rapport.

Utdanningsdirektoratet publiserte onsdag morgen sin andre delrapport i serien «Koronapandemiens langsiktige konsekvenser for elever på ungdomstrinnet», som undersøker hvordan skolene jobbet for å dempe den negative påvirkningen av pandemien og langtidskonsekvenser for elevene.

– Denne rapporten viser hvor viktig skolen er, ikke bare for elevenes læring, men også for trivsel, vennskap og sosial kompetanse, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

(NTB)