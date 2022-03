Raketter mot kjøpesenter i Kyiv

Flere bolighus og et kjøpesenter i bydelen Podilskyj ble truffet av raketter søndag kveld, opplyser Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko på Telegram. Han skriver at det er hørt flere eksplosjoner i bydelen og at nødetatene er på stedet. Han har publisert et bilde som viser en brann. En person skal være drept i angrepet.

En journalist i gravegruppa Bellingcat skriver at kjøpesenteret Retroville er helt ødelagt.

Ifølge Reuters er angrepet ikke bekreftet av uavhengige kilder.