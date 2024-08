Rakettangrep mot militærbase i Irak – norske soldater uskadd

Mandag kveld ble den amerikanske militære flybasen Ain al-Asad i Irak utsatt for et rakettangrep, melder Reuters. Basen ble truffet med to Katyusha-raketter, ifølge nyhetsbyrået.

På basen befinner det seg også norske soldater som bidrar med vakt og sikring, bekrefter Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

– Vi er kjent med angrepet. Ingen norske soldater er skadet, sier talsperson i FOH Henrik Omtvedt Jensen til NRK.

Han beskriver den norske gruppen som et mindre styrkebidrag.

Ifølge Reuters kilde traff rakettene på innsiden av basen.

Dert er ikke klart om angrepet forårsaket materielle eller menneskelige skader, ifølge kildene Reuters har vært i kontakt med.

Flybasen har blitt angrepet flere ganger det siste året.

– Dette har vi tatt høyde for i risikovurderingen, sier talsperson Jenssen i FOH.

Her ser du Ain Al-Asad-basen fra innsiden: