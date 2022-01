Rælingen-mann siktet for drapsforsøk

Mannen som er arrestert etter at en annen mann ble stukket i halsen med et rør i Rælingen ved Lillestrøm søndag, er siktet for drapsforsøk, opplyser politiadvokat Laila Hegear. Den skadde mannen ligger kritisk skadd på Ullevål sykehus.